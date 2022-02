“Partita da rigiocare”: Milan-Udinese nel caos, la sentenza dell’ex arbitro (Di sabato 26 febbraio 2022) Continuano le polemiche per il match di Serie A tra Milan ed Udinese. Spunta un rumors sorprendente riguardo la rete dei friulani. Il match di San Siro tra Milan ed Udinese continua a far discutere. Il club rossonero si è fermato nuovamente, ma la sfida di Serie A ha fatto discutere per la rete del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 26 febbraio 2022) Continuano le polemiche per il match di Serie A traed. Spunta un rumors sorprendente riguardo la rete dei friulani. Il match di San Siro traedcontinua a far discutere. Il club rossonero si è fermato nuovamente, ma la sfida di Serie A ha fatto discutere per la rete del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Partita rigiocare Venezia, pronto il ricorso per la partita contro la Salernitana: il comunicato Dopo la decisione del Giudice Sportivo di non sanzionare la Salernitana e far rigiocare la partita non disputata il 6 gennaio scorso, il Venezia ha messo nel mirino il comportamento dei campani e ha annunciato di essere pronta a intraprendere azioni legali. Di seguito il ...

Salernitana - Venezia, ricorso dei lagunari: "In gioco c'è la credibilità" ...non molla la presa ed è pronto a ricorrere alla Corte Sportiva d'Appello della Figc per la partita ... si dovrà rigiocare. Una decisione che non trova d'accordo la società lagunare che, con una nota ...

Partita con la Fiorentina da rigiocare, l'Udinese: 'Siamo soddisfatti, ribadita la nostra integrità' L'Udinese ha diramato una nota ufficiale nella quale esprime soddisfazione in seguito alla decisione del Giudice Sportivo di far rigiocare la gara contro la Fiorentina, in programma lo scorso 6 ...

