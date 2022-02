Ora sanzionare la Banca centrale russa. La ricetta di Bergmann (Cap) (Di sabato 26 febbraio 2022) “La parte sulla difesa del summit europeo di marzo non può più riguardare solo il concetto strategico. Bisogna alzare notevolmente la posta in gioco”. È il suggerimento che arriva da Washington DC all’Europa via Twitter. A firmarlo è Max Bergmann, ex funzionario del dipartimento di Stato americano, oggi senior fellow del Center for American Progress, uno dei centri studi americani più ascoltati dall’amministrazione Biden. Un mese fa l’esperto ha pubblicato un dossier sulla risposta occidentale a un’eventuale invasione russa – che è iniziata pochi giorni fa. “Gli Stati Uniti e l’Europa devono agire su molti fronti – economico, militare, diplomatico e interno – per imporre gravi costi al regime di Vladimir Putin”, scriveva. L’obiettivo è “indebolire l’influenza della Russia all’estero e la sua forza all’interno”. A che punto siamo? Formiche.net gliel’ha ... Leggi su formiche (Di sabato 26 febbraio 2022) “La parte sulla difesa del summit europeo di marzo non può più riguardare solo il concetto strategico. Bisogna alzare notevolmente la posta in gioco”. È il suggerimento che arriva da Washington DC all’Europa via Twitter. A firmarlo è Max, ex funzionario del dipartimento di Stato americano, oggi senior fellow del Center for American Progress, uno dei centri studi americani più ascoltati dall’amministrazione Biden. Un mese fa l’esperto ha pubblicato un dossier sulla risposta occidentale a un’eventuale invasione– che è iniziata pochi giorni fa. “Gli Stati Uniti e l’Europa devono agire su molti fronti – economico, militare, diplomatico e interno – per imporre gravi costi al regime di Vladimir Putin”, scriveva. L’obiettivo è “indebolire l’influenza della Russia all’estero e la sua forza all’interno”. A che punto siamo? Formiche.net gliel’ha ...

