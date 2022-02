Mosca: "Colpiti più di 800 siti militari" (Di sabato 26 febbraio 2022) La Russia afferma di aver messo fuori uso più di 800 infrastrutture militari ucraine. Le informazioni arrivano dal ministero della Difesa di Mosca, al terzo giorno dall'annuncio dell' "operazione militare speciale" voluta da... Leggi su europa.today (Di sabato 26 febbraio 2022) La Russia afferma di aver messo fuori uso più di 800 infrastruttureucraine. Le informazioni arrivano dal ministero della Difesa di, al terzo giorno dall'annuncio dell' "operazione militare speciale" voluta da...

Advertising

3Montecristo : @ClickStringer @liliaragnar Indovinate se qualche nazione abbia dato dei missili nucleari all UKRAINA e li spari su… - CarloPertusati : Kirill di #Mosca: 'Come #Patriarca di tutta la Rus’ e Primate della Chiesa il cui gregge si trova in #Russia,… - infoitestero : Fuga da azionario Europa e settori più colpiti, ecco cosa stanno prezzando i mercati e rischi se Mosca sarà tagliat… - SperanzaNada : - Massimi06250625 : 'Le forze armate russe non colpiscono le città ucraine. Non vi è alcuna minaccia per la popolazione civile”. Mosca… -