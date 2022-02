LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: duello Yates-Pogacar negli ultimi 3 km! (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.14 Yates ci ha provato in tutti i modi, ma Pogacar ha resistito agli attacchi e ha allungato nel momento migliore. Ridono i due dopo il traguardo, c’è grande rispetto tra due straordinari interpreti delle corse a tappe e non solo. 13.14 Non ce n’è per nessuno! Lo sloveno è di un’altra categoria! 13.13 TADEJ Pogacar VINCE! 13.13 PARTE Pogacar! 13.12 duello meraviglioso tra i due più forti! ultimi 500 metri! 13.12 Se ne vanno di nuovo da soli Yates e Pogacar! 13.11 ALTRO ALLUNGO DI Yates SOTTO LA FLAMME ROUGE! ULTIMO KM! 13.11 Secondo copione ora Almeida si mette a tirare per il compagno Pogacar. Bilbao rimane al coperto in ultima ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.14ci ha provato in tutti i modi, maha resistito agli attacchi e ha allungato nel momento migliore. Ridono i due dopo il traguardo, c’è grande rispetto tra due straordinari interpreti delle corse a tappe e non solo. 13.14 Non ce n’è per nessuno! Lo sloveno è di un’altra categoria! 13.13 TADEJVINCE! 13.13 PARTE! 13.12meraviglioso tra i due più forti!500 metri! 13.12 Se ne vanno di nuovo da soli! 13.11 ALTRO ALLUNGO DISOTTO LA FLAMME ROUGE! ULTIMO KM! 13.11 Secondo copione ora Almeida si mette a tirare per il compagno. Bilbao rimane al coperto in ultima ...

