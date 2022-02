LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2022 in DIRETTA: Pellegrino, quarto difficile! Ganz, Laurent ed Hellweger ci provano (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 13.40: C’è Greta Laurent nella terza batteria. Queste le protagoniste: Hagstroem (SWE), Myhrvold (NOR), Parmakoski (FIN), Ribom (SWE), Hennig (GER), Laurent (Ita) 13.39: Gara di testa per la svedese Dahlqvist che non ha problemi a vincere la batteria davanti alla svizzera Faehndrich. Non ci saranno ripescate da questa batteria 13.35: Al via nella seconda batteria Dahlqvist (Swe), Faehndrich (Sui), Sorina (Rus), Van der Graaff (Sui), Carl (Ger), Browne (Can) 13.33: La svedese Sundling batte in volata la russa Nepryaeva e le due superano il turno in scioltezza. Terza Olsson, quarta Krehl, potenziali ripescate 13.30: Al via la prima batteria femminile con Sundling (Swe), Nepryaeva (Rus), Olsson (Swe), Krehl (Ger), Swirbul (Usa), Beranova (Cze) 13.28: Greta Laurent sarà al via nella ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.40: C’è Gretanella terza batteria. Queste le protagoniste: Hagstroem (SWE), Myhrvold (NOR), Parmakoski (FIN), Ribom (SWE), Hennig (GER),(Ita) 13.39: Gara di testa per la svedese Dahlqvist che non ha problemi a vincere la batteria davanti alla svizzera Faehndrich. Non ci saranno ripescate da questa batteria 13.35: Al via nella seconda batteria Dahlqvist (Swe), Faehndrich (Sui), Sorina (Rus), Van der Graaff (Sui), Carl (Ger), Browne (Can) 13.33: La svedese Sundling batte in volata la russa Nepryaeva e le due superano il turno in scioltezza. Terza Olsson, quarta Krehl, potenziali ripescate 13.30: Al via la prima batteria femminile con Sundling (Swe), Nepryaeva (Rus), Olsson (Swe), Krehl (Ger), Swirbul (Usa), Beranova (Cze) 13.28: Gretasarà al via nella ...

