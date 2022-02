LIVE – Atletica, Assoluti indoor 2022 26 febbraio: prima giornata in DIRETTA (Di sabato 26 febbraio 2022) La DIRETTA testuale della prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti indoor 2022 di Atletica leggera. Al Palaindoor di Ancona si assegnano le prime maglie tricolori. Fari puntati sui 60 ostacoli con Paolo Dal Molin e Luminosa Bogliolo, oltre a Sveva Gerevini nel pentathlon e non solo. L’appuntamento è a partire dalle ore 9.30 (fino alle 18.00 circa) di sabato 26 febbraio. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LE GARE IN TV AGGIORNA LA DIRETTA 14.45 – In corso intanto le batterie dei 60 ostacoli femminili 14.35 – Gerevini vola anche nel lungo! 6.34, ampiamente il suo primato personale! 14.24 – Primo errore per Dester a 1.95, mentre Modugno fa la misura al ... Leggi su sportface (Di sabato 26 febbraio 2022) Latestuale delladei Campionati Italianidileggera. Al Paladi Ancona si assegnano le prime maglie tricolori. Fari puntati sui 60 ostacoli con Paolo Dal Molin e Luminosa Bogliolo, oltre a Sveva Gerevini nel pentathlon e non solo. L’appuntamento è a partire dalle ore 9.30 (fino alle 18.00 circa) di sabato 26. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LE GARE IN TV AGGIORNA LA14.45 – In corso intanto le batterie dei 60 ostacoli femminili 14.35 – Gerevini vola anche nel lungo! 6.34, ampiamente il suoto personale! 14.24 – Primo errore per Dester a 1.95, mentre Modugno fa la misura al ...

