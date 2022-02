I brasiliani dello Shakhtar lasciano l’Ucraina. Anche De Zerbi verso il rientro (Di sabato 26 febbraio 2022) Ci sono nuovi aggiornamenti per quanto riguarda la situazione dello Shakhtar. Ci sono i primi accordi per il rientro di parte dello staff, che lascerà la zona di guerra. Shakhtar De Zerbi UcrainaSecondo quanto riportato da Sportitalia i giocatori brasiliani dello Shakhtar Donetsk stanno per lasciare l’Ucraina per andare in Polonia e rientrare infine in Brasile. Aggiornamenti Anche per quanto riguarda Roberto De Zerbi e il suo staff. L’allenatore italiano sta spettando l’ok definitivo dell’ambasciata, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, per poter partire verso la Polonia o la Romania. Di conseguenza, ... Leggi su rompipallone (Di sabato 26 febbraio 2022) Ci sono nuovi aggiornamenti per quanto riguarda la situazione. Ci sono i primi accordi per ildi partestaff, che lascerà la zona di guerra.DeUcrainaSecondo quanto riportato da Sportitalia i giocatoriDonetsk stanno per lasciareper andare in Polonia e rientrare infine in Brasile. Aggiornamentiper quanto riguarda Roberto Dee il suo staff. L’allenatore italiano sta spettando l’ok definitivo dell’ambasciata, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, per poter partirela Polonia o la Romania. Di conseguenza, ...

