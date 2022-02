Guerra Ucraina, Guardiola difende Zinchenko: «Cosa fareste voi al posto suo?» (Di sabato 26 febbraio 2022) Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, difende Zinchenko dalle domande dei giornalisti. Il calciatore ha partecipato a una manifestazione Oleksandr Zinchenko, esterno del Manchester City, ha partecipato a delle manifestazioni contro la Guerra in Ucraina, suo paese Natale. Pep Guardiola, in conferenza, ha così risposto alle domande sulla vicenda. LE PAROLE – «Cosa fareste voi se attaccassero il Regno Unito? Come vi sentireste? In Jugoslavia nessuno fece nulla e si uccisero gli uni con gli altri per anni. Purtroppo nel mondo ci sono tante Guerra e muoiono tanti innocenti che vorrebbero solo vivere in pace». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Pep, tecnico del Manchester City,dalle domande dei giornalisti. Il calciatore ha partecipato a una manifestazione Oleksandr, esterno del Manchester City, ha partecipato a delle manifestazioni contro lainpaese Natale. Pep, in conferenza, ha così risalle domande sulla vicenda. LE PAROLE – «voi se attaccassero il Regno Unito? Come vi sentireste? In Jugoslavia nessuno fece nulla e si uccisero gli uni con gli altri per anni. Purtroppo nel mondo ci sono tantee muoiono tanti innocenti che vorrebbero solo vivere in pace». L'articolo proviene da Calcio News 24.

