Guerra in Ucrania | i fratelli Klitschko ex pugili arruolati nell’esercito

(Di sabato 26 febbraio 2022) Due grandidi caratura mondialecome soldati in Ucraina. Il primo è in politica da tempo ed è il Sindaco di Kiev dal 2014 ed ex campione mondiale di boxe nei pesi massimi, l’altro è suo fratello campione olimpico. Vitaliy e Wladimirhanno imbracciato le armi per difendere il loro Paese dall’invasione russa. L’attuale Sindaco di Kiev ha dichiarato all’emittente ITV Good Morning Britain: “Non ho altra scelta, devo farlo. Combatterò. Kiev è sotto minaccia e la priorità principale è quella di lavorare con la polizia e le forze militari per sostenere le infrastrutture critiche tra cui la consegna di elettricità, gas e acqua per i suoi cittadini. I civili sono pronti a difendere Kiev come soldati. Credo nell’Ucraina, credo nel mio paese e credo nel mio popolo”. Wladimir si è arruolato...