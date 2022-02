Gf Vip 6, Alex Belli rivela qual è la sua nuova strategia (Di sabato 26 febbraio 2022) Il grande protagonista di questa edizione del Gf Vip 6 è sicuramente Alex Belli. L’attore fa sempre parlare di sé, sia dentro che fuori la Casa. Alex aveva avuto la possibilità di rientrare alcuni giorni all’interno del reality, dove aveva avuto l’occasione di rivedere la moglie Delia Duran e Soleil Sorge. Una volta uscito, l’attore era ritornato sui social, dichiarando con un post Twitter la volontà di rimanere in silenzio. Ieri durante le chicche di gossip, Gabriele Parpiglia ha svelato qualcosa in più: Alex Belli è sparito per 18 ore dai social. È riapparso sui social e vestito di bianco ha fatto un post dicendo che avrebbe fatto parlare il silenzio. A quel punto è scattata la discussione tra me e Alex e io ho detto “Alex ma in che senso parla il ... Leggi su isaechia (Di sabato 26 febbraio 2022) Il grande protagonista di questa edizione del Gf Vip 6 è sicuramente. L’attore fa sempre parlare di sé, sia dentro che fuori la Casa.aveva avuto la possibilità di rientrare alcuni giorni all’interno del reality, dove aveva avuto l’occasione di rivedere la moglie Delia Duran e Soleil Sorge. Una volta uscito, l’attore era ritornato sui social, dichiarando con un post Twitter la volontà di rimanere in silenzio. Ieri durante le chicche di gossip, Gabriele Parpiglia ha svelatocosa in più:è sparito per 18 ore dai social. È riapparso sui social e vestito di bianco ha fatto un post dicendo che avrebbe fatto parlare il silenzio. A quel punto è scattata la discussione tra me ee io ho detto “ma in che senso parla il ...

