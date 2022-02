Fortnite X Marvel, Zero War: torna la miniserie a fumetti (Di sabato 26 febbraio 2022) In arrivo da giugno 2022 i cinque albi cartecei del nuovo crossover. Presente un codice con cui sbloccare un oggetto estetico digitale all’interno di Fortnite MODENA – Per gli appassionati di Marvel e di Fortnite è in arrivo un’estate indimenticabile. In uscita a giugno, un’altra imperdibile battaglia interdimensionale sulle pagine di Fortnite X Marvel: Guerra Zero 1. Dopo il successo del crossover del 2020, Fortnite X Marvel – Thor: guerra per il Nexus, la nuova miniserie della Casa delle Idee in collaborazione con Fortnite vedrà protagonisti alcuni dei più grandi eroi, come Spider-Man, Wolverine, Iron Man e Shuri. La storia seguirà le vicende degli abitanti dell’Isola, bloccati in una guerra senza fine, dove solo un ... Leggi su lopinionista (Di sabato 26 febbraio 2022) In arrivo da giugno 2022 i cinque albi cartecei del nuovo crossover. Presente un codice con cui sbloccare un oggetto estetico digitale all’interno diMODENA – Per gli appassionati die diè in arrivo un’estate indimenticabile. In uscita a giugno, un’altra imperdibile battaglia interdimensionale sulle pagine di: Guerra1. Dopo il successo del crossover del 2020,– Thor: guerra per il Nexus, la nuovadella Casa delle Idee in collaborazione convedrà protagonisti alcuni dei più grandi eroi, come Spider-Man, Wolverine, Iron Man e Shuri. La storia seguirà le vicende degli abitanti dell’Isola, bloccati in una guerra senza fine, dove solo un ...

