“Era un fallo da rosso” | Genoa-Inter | l’annuncio in diretta inchioda l’arbitro

Advertising

AntoVitiello : #Pioli duro: “Fallo di mano evidente, il giocatore dell’Udinese fa gol con la mano. E’ un errore grave perché alla… - _Morik92_ : L'entrataccia di Rabiot era da rosso, ma questo come non può esser nemmeno fallo? Boh ??????? - ilnonnosimpson : RT @AntoVitiello: #Pioli duro: “Fallo di mano evidente, il giocatore dell’Udinese fa gol con la mano. E’ un errore grave perché alla fine d… - MatPap2 : @CoccoInterista @NonEvoluto 1) col Napoli era Fallo di Giroud 2) col lo Spezia Rebic aveva commesso fallo 3)ora fal… - Luigi733690531 : RT @FabRavezzani: Riassumendo, il gol dell’Udinese era quasi certamente da annullare, ma Guida al Var non se l’è sentita senza immagine inc… -

Ultime Notizie dalla rete : Era fallo

Siamo nel recupero, punteggio sull'1 - 1, quando Rebic subisceda Bastoni ai 25 metri. La ... Il condizionale è d'obbligo, perché il giocostato, infatti, interrotto appena prima dal fischio ...Commenta per primo Alessio Romagnoli è intervenuto a Milan TV dopo il pareggio con l'Udinese: 'Pensavamo e speravamo in qualche minuto in più di recupero, loro hanno fatto la loro partita e perdevano ...Anche perché secondo tutti, anche secondo Udogie, l'ha presa di mano. Non è un alibi, dispiace perché potevamo prendere qualche punto in più ma ci penseremo la prossima partita'. COSA MIGLIORARE - 'Si ...Invece ribadisco che era Cagliari la partita determinante, tanto la disfatta c’è stata lo stesso e ci siamo giocati dei punti in campionato che possono sanguinari per l’epilogo del torneo (Tutto ...