"Ecco come viene curata la regina Elisabetta", la rivelazione dell'ex dottoressa di Corte (Di sabato 26 febbraio 2022) Non è passata neanche una settimana dall'annuncio di Buckingham Palace: "La regina Elisabetta ha il Covid". Fortunatamente sembra che la Sovrana 95enne sia in buone condizioni. A rassicurarla è sicuramente anche il team di professionisti dai quali è circondata. I dettagli sono stati rivelati dall'ex dottoressa di Corte Anna Hemming al Sun. "Nella struttura vi è tutto ciò che è necessario, disponibile immediatamente, e la sua equipe di medici farà ciò che deve quando qualcuno non sta bene – ha spiegato Hemming rivelando che la regina ha una struttura reale dedicata all'interno delle scuderie reali -. Ciò include anche assicurarsi continuamente che la regina sia in buone condizioni e che abbia accesso costante e immediato al medico di riferimento quando lo necessita". "Il Covid di adesso ...

Ultime Notizie dalla rete : Ecco come Da Cremonini a Irama, tutte le recensioni delle ultime novità musicali Ecco, quelli di ARIETE sono veramente ottimi, c'è un'idea di musica ben definita, un talento vero, ... ci spiace essere proprio noi a dirvelo, non torneranno più; be, canzoni come 'Castelli di lenzuola'...

Bonus Partita IVA: fino a 15.000 per tutti! Ecco come Bonus Partita IVA: fino a 15.000 per tutti! Ecco come Non sono poche le agevolazioni messe in campo dal Governo Draghi per sostenere le partite IVA che maggiormente hanno patito perdite per l'...

Cambia l'assegno del reddito di cittadinanza: ecco come ilGiornale.it Corrado Guzzanti, le foto di ieri e oggi: com’è cambiato il comico dagli esordi a LOL 2 Di recente è sbarcato a LOL – Chi ride è fuori, alla quale ha partecipato come concorrente, ma in quanti ricordano i suoi esordi in tv? Ecco le foto che mostrano la trasformzione dagli anni del ...

Verso Milan - Inter: Pioli cambia centrocampo ed attacco Ecco come cambierà la formazione del Milan in vista del derby di martedì in Coppa Italia. Scarso turnover per mister Pioli. Il Milan deve immediatamente dimenticare la delusione del pareggio interno..

