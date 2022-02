Dalla Spagna sicuri: due big italiane su Asensio! (Di sabato 26 febbraio 2022) La stella dei Blancos vicina all’addio, su di lui anche Juventus e Milan. Il quotidiano spagnolo Sport ritiene difficile il rinnovo di Marco Asensio al Real Madrid, dunque potrebbe lasciare la squadra addirittura la prossima estate. Da tempo le parti si stanno adoperando per far rimanere il centrocampista spagnolo ma l’accordo ora più che mai sembra lontano. La lista per Asensio però è molto lunga e la squadra potrebbe pensare di lasciarlo partire per una cifra tra i 50 e i 60 milioni di euro. Oltre alle italiane Juventus e Milan, vi sono altre squadre pronte ad acquistare il 26enne. Tra tutte abbiamo Arsenal, Liverpool, Bayern Monaco, Borussia Dortmund e PSG. Leggi su rompipallone (Di sabato 26 febbraio 2022) La stella dei Blancos vicina all’addio, su di lui anche Juventus e Milan. Il quotidiano spagnolo Sport ritiene difficile il rinnovo di Marco Asensio al Real Madrid, dunque potrebbe lasciare la squadra addirittura la prossima estate. Da tempo le parti si stanno adoperando per far rimanere il centrocampista spagnolo ma l’accordo ora più che mai sembra lontano. La lista per Asensio però è molto lunga e la squadra potrebbe pensare di lasciarlo partire per una cifra tra i 50 e i 60 milioni di euro. Oltre alleJuventus e Milan, vi sono altre squadre pronte ad acquistare il 26enne. Tra tutte abbiamo Arsenal, Liverpool, Bayern Monaco, Borussia Dortmund e PSG.

