Covid: 38.375 positivi, 210 vittime, tasso all'8,8% (Di sabato 26 febbraio 2022) Sono 38.375 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 40.948. Le vittime sono invece 210 (ieri erano state 193). Sono 434.077 i tamponi ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 26 febbraio 2022) Sono 38.375 i nuovi contagi danelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 40.948. Lesono invece 210 (ieri erano state 193). Sono 434.077 i tamponi ...

Advertising

eflatmajor73 : RT @HuffPostItalia: Bollettino Covid: tutti gli indicatori in discesa. 38.375 nuovi positivi, 210 le vittime - papel61 : RT @notiziae: #Covid, +38.375 nuovi casi in #Italia nelle ultime 24 ore. +210 #morti, +74.516 #guariti. #Tamponi: 434.077 Casi testati: 79… - HuffPostItalia : Bollettino Covid: tutti gli indicatori in discesa. 38.375 nuovi positivi, 210 le vittime - GiaPettinelli : Covid: 38.375 positivi, 210 vittime, tasso all'8,8% - Ultima Ora - ANSA - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Covid, 38.375 nuovi casi e 210 decessi in 24 ore - -