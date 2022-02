CHECK-UP | LUANA RAVEGNINI RIAPRE LO STUDIO MEDICO DI RAI2 TRA CONSULTI E OSPITI VIP

(Di sabato 26 febbraio 2022) Nuova stagione per-Up, lo storico programma che ha inaugurato l’informazione medica della Rai nel 1977. A partire dal 26 febbraio 2022, per otto nuove puntate,tornerà alla guida dell’appuntamento in onda il sabato alle 11.15 su, che aggiorna il pubblico sulle più recenti scoperte, raccontando le storie di chi, in prima persona, affronta e supera la patologia. Confermati i punti di forza del programma: il collegamento con la sala operatoria, che consente di assistere all’intervento chirurgico mentre viene eseguito, e la grafica interattiva tridimensionale. In questa nuova edizione verrà rafforzata l’interazione con il pubblico ine con quello che segue da casa, attraverso i social e le email.-Up: I temi della puntata del 26 febbraio Nella ...

Ravegnini, 53 anni, romana, dopo dieci anni di astinenza dal video, è tornata in onda il sabato mattina su Rai2 con un marchio storico della rete: quel "Check-up" medico ideato da Biagio Agnes. Nuova stagione per Check-up, lo storico programma che ha inaugurato l'informazione medica della Rai, tornato in tv lo scorso settembre. A partire dal 26 febbraio, per otto nuove puntate, Luana Ravegnini tornerà alla guida dell'appuntamento.