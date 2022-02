Ascolti tv 25 febbraio 2022: Fosca Innocenti supera la replica di Montalbano. Nuzzi in versione bellica batte il Tg3. Tiene Crozza, bene Zoro (Di sabato 26 febbraio 2022) Ascolti, tendenze. Si ammoscia l’epica forza propulsiva del personaggio di Camilleri. La replica di Zingaretti perde contro l’Incontrada Con la guerra a incombere, venerdì 25 febbraio, con Ballando con le stelle a riposo, contro Vanessa Incontrada è sceso in campo Montalbano. Contro Maurizio Crozza, con Fratelli di Crozza sul Nove, Diego Bianchi ha aperto con Francesca Mannocchi un bella puntata di Propaganda Live, mentre alla sera su Sky e Dazn è andata in onda Genoa-Inter. Le altre proposte? Rai2 ha puntato su Ncis, mentre Rai3 ha trasmesso uno Speciale Tg3, Italia 1 il film action cult Transporter3. Gianluigi Nuzzi su Rete4 ha scelto una versione bellica di Quarto Grado ed ha completato il quadro. In prima serata Su Canale 5 la ... Leggi su tvzoom (Di sabato 26 febbraio 2022), tendenze. Si ammoscia l’epica forza propulsiva del personaggio di Camilleri. Ladi Zingaretti perde contro l’Incontrada Con la guerra a incombere, venerdì 25, con Ballando con le stelle a riposo, contro Vanessa Incontrada è sceso in campo. Contro Maurizio, con Fratelli disul Nove, Diego Bianchi ha aperto con Francesca Mannocchi un bella puntata di Propaganda Live, mentre alla sera su Sky e Dazn è andata in onda Genoa-Inter. Le altre proposte? Rai2 ha puntato su Ncis, mentre Rai3 ha trasmesso uno Speciale Tg3, Italia 1 il film action cult Transporter3. Gianluigisu Rete4 ha scelto unadi Quarto Grado ed ha completato il quadro. In prima serata Su Canale 5 la ...

