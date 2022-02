Amico di Luca Onestini senza freni su Soleil: “quella ragazza è un…” (Di sabato 26 febbraio 2022) Un Amico di Luca Onestini, ex fidanzato di Soleil, ha espresso la sua opinione senza freni sull’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 6. Luca Onestini è stato il fidanzato di Soleil e un suo carissimo Amico, che tra l’altro conosce benissimo le regole dei reality show, ha espresso una dura opinione riguardo alla ragazza. Luca Onestini e Soleil Sorge-AltranotiziaUn Amico dell’ex tronista non ha accettato il comportamento della gieffina e non ha utilizzato mezzi termini nell’esprimere la sua opinione riguardo agli ultimi avvenimenti che ha visto al Gf Vip 6. Di che cosa si tratta? Luca ... Leggi su altranotizia (Di sabato 26 febbraio 2022) Undi, ex fidanzato di, ha espresso la sua opinionesull’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 6.è stato il fidanzato die un suo carissimo, che tra l’altro conosce benissimo le regole dei reality show, ha espresso una dura opinione riguardo allaSorge-AltranotiziaUndell’ex tronista non ha accettato il comportamento della gieffina e non ha utilizzato mezzi termini nell’esprimere la sua opinione riguardo agli ultimi avvenimenti che ha visto al Gf Vip 6. Di che cosa si tratta?...

Advertising

teoluigi63 : @FabRavezzani1 direttore il rigore lo ha visto solo lei il suo amico Luca Marelli ha detto chiaramente il rigore n… - Emanuel09094446 : RT @dianna95447258: @spi4ndo Certo Da lui poi. ?? il migliore amico di Luca ma per favore - thevolleynews : L'Egea PVT Modica saluta coach Quarta e accoglie Luca D’Amico - - premium_posters : @Luca___94 @Undergr26011335 Aggiungo Federica non deve dimostrare a voi nulla perché nulla siete amico basta blocca… - leti_luca : RT @IrisBrigno: Ma voi vi immaginate quanto sarebbe bello avere un amico come Albe? STRA divertente ?? #amici2021 #Amici21 #Albe https://t.… -