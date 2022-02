Un piccolo arsenale spostato senza autorizzazione, denunciato un uomo segnalato per stalking (Di venerdì 25 febbraio 2022) ANCONA - L'ufficio Armi ed esplosivi della Divisione Pasi della Questura ha denunciato per omessa segnalazione del trasferimento di armi un pensionato di 71 anni, C. B, residente ad Ancona. L'uomo nei ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 25 febbraio 2022) ANCONA - L'ufficio Armi ed esplosivi della Divisione Pasi della Questura haper omessa segnalazione del trasferimento di armi un pensionato di 71 anni, C. B, residente ad Ancona. L'nei ...

Advertising

ConteZero76 : @BrutalDeluxe2 @Pabos0 La Cina non ha bisogno di un arsenale estero, c'ha già il suo, che sarà più piccolo ma è decisamente più moderno. - boanerges573 : @pesorati C'è un piccolo problema qui non è questione di Pil, la Russia fa affidamento al suo arsenale nucleare che… - Max18362869 : RT @Max18362869: @ReciLadiva Tanti secoli fa questo era il Lakkios o porto piccolo che costituiva l'arsenale delle navi da guerra Aretusee. - Max18362869 : @ReciLadiva Tanti secoli fa questo era il Lakkios o porto piccolo che costituiva l'arsenale delle navi da guerra Aretusee. - news_ravenna : Trovato un piccolo arsenale in campagna: tra fucili, pistole e munizioni anche una busta di marijuana -