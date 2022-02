Ucraina, Zelensky “Serve una coalizione internazionale” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma – “Difendiamo la nostra libertà, la nostra terra. Abbiamo bisogno di un’assistenza internazionale efficace. Ne ho discusso con il presidente polacco, Andrzej Duda. Lancio un appello ai Nove di Bucarest per ricevere aiuti alla difesa, sanzioni e pressioni sull’aggressore. Insieme dobbiamo mettere la Russia al tavolo delle trattative. Abbiamo bisogno di una coalizione contro la guerra”. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un tweet appena pubblicato.(ITALPRESS). Bombardata Kiev, si combatte su vari fronti. Parla Zelensky Ucraina, Biden “Putin ha scelto la guerra” Carnevale 2022 a Giarratana, sfilate di carri e gruppi mascherati: ecco il programma Antico Carnevale della Contea di Modica: anteprima nazionale L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma – “Difendiamo la nostra libertà, la nostra terra. Abbiamo bisogno di un’assistenzaefficace. Ne ho discusso con il presidente polacco, Andrzej Duda. Lancio un appello ai Nove di Bucarest per ricevere aiuti alla difesa, sanzioni e pressioni sull’aggressore. Insieme dobbiamo mettere la Russia al tavolo delle trattative. Abbiamo bisogno di unacontro la guerra”. Così il presidente ucraino, Volodymyr, in un tweet appena pubblicato.(ITALPRESS). Bombardata Kiev, si combatte su vari fronti. Parla, Biden “Putin ha scelto la guerra” Carnevale 2022 a Giarratana, sfilate di carri e gruppi mascherati: ecco il programma Antico Carnevale della Contea di Modica: anteprima nazionale L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

