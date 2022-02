Ucraina, Zelensky gela Draghi: “La prossima volta sposto la guerra per parlare con lui” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb — Il presidente dell’Ucraina Zelensky asfalta senza pietà Mario Draghi su Twitter dopo che questi si era lamentato in parlamento perché Zelensky non gli aveva risposto al telefono. Draghi: Zelensky non mi risponde al telefono «Ieri ho partecipato a un Consiglio europeo straordinario, a cui ha preso parte anche il presidente Zelensky, è stato un momento veramente drammatico quello della connessione con il presidente ucraino», ha detto Mario Draghi durante la sua informativa al Parlamento sulla guerra in Ucraina. «E’ nascosto in qualche parte di Kiev. Ha detto che lui non ha più tempo, che l’Ucraina non ha più tempo, che lui e la sua famiglia sono l’obiettivo delle forze di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb — Il presidente dell’asfalta senza pietà Mariosu Twitter dopo che questi si era lamentato in parlamento perchénon gli aveva rial telefono.non mi risponde al telefono «Ieri ho partecipato a un Consiglio europeo straordinario, a cui ha preso parte anche il presidente, è stato un momento veramente drammatico quello della connessione con il presidente ucraino», ha detto Mariodurante la sua informativa al Parlamento sullain. «E’ nascosto in qualche parte di Kiev. Ha detto che lui non ha più tempo, che l’non ha più tempo, che lui e la sua famiglia sono l’obiettivo delle forze di ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il presidente ucraino Zelensky: 'Chi è pronto a combattere con noi? Non vedo nessuno. Siamo soli a difend… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'La prossima volta cercherò di spostare l'agenda bellica per parlare con Draghi ad un'ora precisa'. Lo sc… - SkyTG24 : Volodymyr #Zelensky, Presidente dell'#Ucraina, ha detto: “Siamo stati lasciati soli a combattere contro la Russia”.… - prestia_fabio : RT @ilfoglio_it: #Zelensky ha invitato Putin a negoziare: 'Sono in corso combattimenti in tutto il territorio ucraino. Sediamoci al tavolo… - quarzoguarascio : in realtà putin ha attaccato l'ucraina perché zelensky voleva leakare il nuovo l'album di luché -