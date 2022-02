**Ucraina: sindaco Kiev, esplosioni vicino centrale elettrica, notte sarà difficile** (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. -(Adnkronos) - "Cinque esplosioni si sono verificate con un intervallo di 3-5 minuti" vicino alla centrale elettrica CHP-6 che alimenta Kiev. Lo segnala sui social il sindaco della capitale ucraina Vitalij Klycko, che scrive di una situazione al momento è minacciosa". La prossima notte "sarà molto difficile" aggiunge spiegando però di non voler "esagerare" con i timori per la tenuta della difesa. Uno dei pericoli principali, spiega, con "le truppe russe vicine alla capitale" è rapporesentato dai "gruppi di sabotatori". "I ponti sono sotto protezione speciale" delle forze armate mentre sono stati predisposti "posti di blocco non solo agli ingressi principali della città" ma "anche vicino alle strutture strategiche della ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. -(Adnkronos) - "Cinquesi sono verificate con un intervallo di 3-5 minuti"allaCHP-6 che alimenta. Lo segnala sui social ildella capitale ucraina Vitalij Klycko, che scrive di una situazione al momento è minacciosa". La prossimamolto difficile" aggiunge spiegando però di non voler "esagerare" con i timori per la tenuta della difesa. Uno dei pericoli principali, spiega, con "le truppe russe vicine alla capitale" è rapporesentato dai "gruppi di sabotatori". "I ponti sono sotto protezione speciale" delle forze armate mentre sono stati predisposti "posti di blocco non solo agli ingressi principali della città" ma "anchealle strutture strategiche della ...

