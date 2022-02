Ucraina: Mihajlovic 'spero finisca, non dimentico la guerra' (Di venerdì 25 febbraio 2022) "Nelle guerre tra ricchi, sono i poveri a morire". L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic commenta così quanto sta accadendo in Ucraina: "spero finisca presto e spero soprattutto che nessuno si ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) "Nelle guerre tra ricchi, sono i poveri a morire". L'allenatore del Bologna Sinisacommenta così quanto sta accadendo in: "presto esoprattutto che nessuno si ...

Advertising

Ansa_ER : Ucraina: Mihajlovic 'spero finisca, non dimentico la guerra'. L'allenatore del Bologna: 'Sono i poveri a morire'… - glooit : Ucraina: Mihajlovic 'spero finisca, non dimentico la guerra' leggi su Gloo - junews24com : Mihajlovic: «La guerra non può essere il mezzo per risolvere i problemi» - - cn1926it : #Mihajlovic: “Quando la #guerra si fa tra i ricchi, sono i poveri a morire” - infoitsport : Mihajlovic condanna il conflitto in Ucraina: “La guerra si fa tra i ricchi, ma sono i poveri a morire!” -