Tutte le nuove regole della Formula Uno (Di venerdì 25 febbraio 2022) La Formula Uno corre ai ripari. O almeno ci prova. Il Mondiale 2022 (scoprite qui la nuova Ferrari) che prenderà il via in Bahrein il prossimo 20 marzo sarà il primo con le nuove regole. Ciò che è accaduto nell’ultimo Gran Premio della scorsa edizione ha lasciato strascichi importanti, tanto da mettere in dubbio la presenza di Lewis Hamilton nella prossima competizione iridata. Il campione inglese, dopo un lungo silenzio, ha comunicato che ci sarà, ma ora chiede garanzie. Arriva il Var La prima grande novità è l’introduzione del Var. «Per assistere il direttore di gara nel processo decisionale sarà creata una Virtual Race Control Room», spiega Mohamed Ben Sulayem, il nuovo presidente dell’Associazione Internazionale dell’Automobilismo (FIA). «Come il Var nel calcio, sarà posizionata in uno dei nostri uffici come ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 25 febbraio 2022) LaUno corre ai ripari. O almeno ci prova. Il Mondiale 2022 (scoprite qui la nuova Ferrari) che prenderà il via in Bahrein il prossimo 20 marzo sarà il primo con le. Ciò che è accaduto nell’ultimo Gran Premioscorsa edizione ha lasciato strascichi importanti, tanto da mettere in dubbio la presenza di Lewis Hamilton nella prossima competizione iridata. Il campione inglese, dopo un lungo silenzio, ha comunicato che ci sarà, ma ora chiede garanzie. Arriva il Var La prima grande novità è l’introduzione del Var. «Per assistere il direttore di gara nel processo decisionale sarà creata una Virtual Race Control Room», spiega Mohamed Ben Sulayem, il nuovo presidente dell’Associazione Internazionale dell’Automobilismo (FIA). «Come il Var nel calcio, sarà posizionata in uno dei nostri uffici come ...

