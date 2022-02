TousAntiCovid | cette nouveauté sur l’application qui intrigue et inquiète

(Di venerdì 25 febbraio 2022) De nombreux utilisateurs deont fait part de leurs interrogations vendredi 25 février 2022. En effet, certains ont remarqué que le drapeau jeune et bleu de l’Ukraine apparaissait sur le haut de. Comme le rapporte Le Parisien, sur les réseaux sociaux, ils se sont demandés s’il ne s’agissait pas d’une cyberattaque. Seulement, rapidement, le secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, Cédric O, a expliqué qu’il s’agissait d’une opération qui avait été validée par l’exécutif. Ainsi, l’apparition de ce drapeau est une marque de soutien au peuple ukrainien, qui est entré en guerre la veille. “Le drapeau sera affiché jusqu’à ce soir sur“, a encore indiqué l’entourage du secrétaire d’Etat. Pour rappel, jeudi 24 février 2022, Vladimir Poutine a annoncé que ...

