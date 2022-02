Stefano Coletta: Ho fatto 10 anni da precario in Rai (Di venerdì 25 febbraio 2022) Chi ha vinto davvero a Sanremo Il Venerdì de La Repubblica, pagina 46, di Concetto Vecchio. «Vietato lamentarsi» recita la targhetta alle spalle della poltrona dell’uomo più potente della tv italiana. Quando affiora dalla stanza 543, quinto piano di viale Mazzini, il direttore di Rai1, Stefano Coletta, 56 anni, si scusa per il ritardo di tre minuti. In pochi lo conoscono tra il grande pubblico, ma è stato l’artefice del Sanremo dei record. Il bacio anti sfiga di Amadeus, imposto da Fiorello sul palco dell’Ariston, ha portato bene anche a lui. Coletta, lei passa per un intellettuale prestato alla tv.«Non sono né intellettuale, né colto, ma semplicemente uno a cui piacciono i libri. Vengo dalla gavetta e ho sempre lavorato tantissimo, spinto dalle radici semplici e dallo spirito di sacrificio dei miei, abruzzesi di Roio ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 25 febbraio 2022) Chi ha vinto davvero a Sanremo Il Venerdì de La Repubblica, pagina 46, di Concetto Vecchio. «Vietato lamentarsi» recita la targhetta alle spalle della poltrona dell’uomo più potente della tv italiana. Quando affiora dalla stanza 543, quinto piano di viale Mazzini, il direttore di Rai1,, 56, si scusa per il ritardo di tre minuti. In pochi lo conoscono tra il grande pubblico, ma è stato l’artefice del Sanremo dei record. Il bacio anti sfiga di Amadeus, imposto da Fiorello sul palco dell’Ariston, ha portato bene anche a lui., lei passa per un intellettuale prestato alla tv.«Non sono né intellettuale, né colto, ma semplicemente uno a cui piacciono i libri. Vengo dalla gavetta e ho sempre lavorato tantissimo, spinto dalle radici semplici e dallo spirito di sacrificio dei miei, abruzzesi di Roio ...

