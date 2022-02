Sorteggio ottavi Conference League | sarà Roma-Vitesse

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Si è appena tenuto a Nyon il2021/22. L’unica squadra italiana in corsa, la, affronterà gli olandesi del. Un avversario decisamente alla portata per i giallorossi, visto che occupano la sesta posizione in classifica di Eredivise. Le gare di andata e ritorno si disputeranno rispettivamente il 10 in Olanda e il 17 marzo all’Olimpico.: TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI -MARSIGLIA(FRA)- BASILEA(SVI) -LEICESTER(ENG)- RENNES(FRA) -PAOK SALONICCO(GRE)- GENT(BEL) -(OLA)-(ITA) -PSV EINDHOVEN(OLA)- COPENAGHEN (DAN) -BODO GLIMT(NOR)- AZ ALKMAAR(OLA) -PARTIZAN BELGRADO(SER)- ...