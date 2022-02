Scoperti i “Pianeti Intelligenti” | ecco quali sono e le caratteristiche che hanno La Terra non vi appartiene

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Sapete? Una domanda a cuicercato di dare una risposta precisa e dettagliata alcuni ricercatori. Per farlo, come si legge sul portale italiano di Esquire, è stato stilato un diagramma secondo cui in base ad un determinato livello raggiunto da un preciso pianeta, a quel punto conquista punti, diventando più intelligente., 24/2/2022 – Computermagazine.itVi diciamo subito che se volete cercare lain questo elenco non la troverete in quanto secondo il gruppo di studiosi, il nostro Pianeta non rientra in questo gruppo di “geni spaziali”- “C’è intelligenza sulla, ma non c’è intelligenza planetaria”, fa sapere Adam Frank, astrofisico dell’università di Rochester, New York, aggiungendo: “I ...