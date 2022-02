Sciopero dei trasporti | tutto ciò che c’è da sapere sullo stop del 25 febbraio

Leggi su diredonna

(Di venerdì 25 febbraio 2022) È di 24 ore lonazionale deipubblici locali indetto per venerdì 252022. A confermarlo sono state le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri: i lavoratori incrociano le braccia dalle 8.30 fino a fine servizio, pur con le dovute fasce orarie garantite. In una nota diffusa dai sindacati, si leggono le ragioni che spingono il trasporto pubblico a fermarsi: “Il rifiuto delle associazioni datoriali Asstra, Agens e Anav di entrare nel merito di una reale trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl) e per il miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali”. A subire cancellazioni e ritardi sono quindi bus, tram, metropolitane e ferrovie locali (mentre ...