Sci di fondo | Mondiali U23 2022 | Elia Barp sfiora la medaglia nella 10 km! Dariya Nepryaeva oro nella 5 km

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Proseguono a Lygna, in Norvegia, iUnder 23 di sci di: quest’oggi erano in programma due gare che avrebbero assegnato nuovi titolidi specialità; in particolare, per la 5 km femminile e la 10 km maschile. Buon sangue non mente: si potrebbe riassumere così l’esito della 5 chilometri femminile,quale la russa(sorella della campionessa Natalia) si è aggiudicata lad’oro, chiudendo la gara in 14’30?1 davanti alla connazionale,d’argento, Elizaveta Bekisheva (+2?9); la norvegese Emma Kirkeberg Moerk completa il podio conquistando il bronzo (+4?0). La prima delle azzurre è Iris De Martin Pinter, diciassettesima a +42?6; Nadine Laurent chiude ventitreesima ...

Advertising

Eurosport_IT : 'Therese, hai vinto un'altra medaglia!' ???? La norvegese ci regala uno dei momenti più belli di queste Olimpiadi:… - Eurosport_IT : 3?6??? Con il bronzo di Brignone nella combinata, lo sci alpino appaia lo sci di fondo nel numero di medaglie olim… - FondoItalia : Sci di Fondo, Mondiali Juniores - Korostelev domina la 10 km; bella Italia, in tre nella top ten! - dantedb : @inotg_inot59 @MariaRo99325323 Guerra fondista? Cioè un tizio che si chiama Guerra fa sci di fondo? O volevi dire guerrafondaia? - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo, Mondiali Juniores - Da una Nepryaeva all'altra: la giovane Dariya vince l'oro nella 5 km in classico! https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci fondo

marzo), così come le finali della Coppa del Mondo didia Tyumen (18 - 20 marzo). La Fis precisa che i partecipanti sono già sul posto per le tappe di Coppa del Mondo di skicross e ...Assieme a Passo Rolle e San Martino di Castrozza, questo splendido scenario alpino regala agli appassionati oltre 60 km di piste da. Sia alpino ma anche di. Quindi ecco un borgo magico che ...Proseguono a Lygna, in Norvegia, i Mondiali Under 23 di sci di fondo 2022: quest'oggi erano in programma due gare che avrebbero assegnato nuovi titoli mondiali di specialità; in particolare, per la 5 ...Sono nove i convocati dal direttore tecnico Alfred Stauder per la tappa di Coppa del mondo a Lahti, in Finlandia, in programma sabato 26 e domenica 27 febbraio. In campo maschile saranno presenti ...