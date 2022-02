Salto con gli sci femminile: a Hinzenbach vince l’Austria nella gara a squadre dal trampolino normale (Di venerdì 25 febbraio 2022) Si conclude con il successo dell’Austria la prima gara a Hinzenbach del weekend, e cioè la competizione a squadre individuale valida per il calendario della ripartente Coppa del Mondo di Salto con gli sci femminile 2021-2022. Chiara Kreuzer (ex Hoelzl), Jacqueline Seifriedsberger, Lisa Eder e Marita Kramer chiudono con un roboante 819 in termini di punteggio complessivo, pur con la non perfetta forma della dominatrice della stagione sull’HS90 di casa. Al secondo posto con 783.9 c’è la Russia (Aleksandra Kustova, Irma Makhina, Sofia Tikhonova, Irina Avvakumova). Terza la Slovenia a quota 783.4, che sarebbe stato molto di più alto se Spela Rogelj non fosse stata squalificata nel primo Salto per tuta irregolare. Con lei Ursa Bogataj (migliore di giornata, unica oltre i 90 ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) Si conclude con il successo della primadel weekend, e cioè la competizione aindividuale valida per il calendario della ripartente Coppa del Mondo dicon gli sci2021-2022. Chiara Kreuzer (ex Hoelzl), Jacqueline Seifriedsberger, Lisa Eder e Marita Kramer chiudono con un roboante 819 in termini di punteggio complessivo, pur con la non perfetta forma della dominatrice della stagione sull’HS90 di casa. Al secondo posto con 783.9 c’è la Russia (Aleksandra Kustova, Irma Makhina, Sofia Tikhonova, Irina Avvakumova). Terza la Slovenia a quota 783.4, che sarebbe stato molto di più alto se Spela Rogelj non fosse stata squalificata nel primoper tuta irregolare. Con lei Ursa Bogataj (migliore di giornata, unica oltre i 90 ...

