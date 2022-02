Rosolini | trovati e sequestrati in una cava armi e stupefacenti

Advertising

I carabinieri di Noto hanno trovato in una grotta all'interno di una cava dismessa, al confine tra Noto e Rosolini un fucile, tre pistole, di cui due rubate, circa un centinaio di munizioni di vario calibro, due bilancini di precisione, circa 700 grammi di cocaina, 600 grammi di eroina e circa un chilo di hashish.