Roma, spaventoso incendio in una falegnameria: evacuata anche una palazzina (Di venerdì 25 febbraio 2022) Momenti di paura questa mattina prima dell'alba a Roma, dove uno spaventoso incendio è scoppiato in una falegnameria di via Casilina, al civico 1942. Le fiamme sono divampate qualche minuto prima delle 5:00 e hanno rapidamente coinvolto l'intero capannone di circa 1000 mq, che si trova ridosso di una palazzina di 3 piani fuori terra. Grosso incendio sulla Casilina: a rischio anche le abitazioni Sul posto sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, che hanno inviato tre squadre, con l'ausilio di diverse autobotti, l'autoscala, il carro schiuma e il carro autoprotettori per poter spegnere le fiamme. Sono inoltre stati fatti evacuare per sicurezza i nuclei familiari che abitano nella struttura adiacente alla ...

