Rifiuti-Roma | Pd conferma scelta scellerata su biodigestori anaerobici di Cesano e Casal di Selce

(Di venerdì 25 febbraio 2022). La questione deivoluti dal Sindaco Gualtieri nei comuniha creato molto più scompiglio di quanto immaginasse. Qualche giorno fa, anche la Chiesa si era mossa a sfavore della sua iniziativa, avendo giudicato le zone già fortemente ”sature”. Impianti di smaltimentoche, tra le altre cose, si sarebbero dovuti costruire con i fondi del Pnrr. Oltre ad un danno per i territorio, poiché si tratterebbe di impianti altamente inquinanti, dunque, sarebbe anche un danno economico per i fondi in questione.non motivata e inutile Di fatto, in una nota il vicepresidente dell’Assemblea capitolina Paolo Ferrara (M5s) ha detto: “In commissione Pnrr abbiamo appreso dall’assessore Alfonsi cheesporta 150mila ...

...deiin questione, per una spesa di circa 3.600 euro lordi. Sul fronte degli incarichi se ne registrano alcuni in vista della progettazione esecutiva del sottopasso ferroviario di via. Il ...Lo ha detto l'assessora aidiCapitale, Sabrina Alfonsi, nella commissione comunale dedicata al Pnrr. Idia Maccarese: 'Si lavora per ampliamento impianto' Inoltre, Ama ha ...Roma. La questione dei biodigestori voluti dal Sindaco Gualtieri ... avendo giudicato le zone già fortemente ”sature”. Impianti di smaltimento rifiuti che, tra le altre cose, si sarebbero dovuti ...È chiaro l’intento del proponente di innescare un flusso di rifiuti dal comune di Roma, per poter ricavare il massimo ritorno economico dall’investimento”. A parlare è l’assessore alla transizione ...