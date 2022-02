Rai | le anticipazioni delle fiction 2022 2023 | le serie confermate

Leggi su dilei

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Comincia a definirsi il palinsesto Rai della prossima stagione: in quest’ultimo periodo iniziano infatti a circolare le prime notizie sui titoli che potrebbero andare in onda sulla rete ammiraglia Rai. Tra graditi ritorni eattese, ci sonoamatissime dai telespettatori, che non a caso sono stateanche per una per la prossima stagione televisiva. Cuori 2, torna lacon Pilar Fogliati e Daniele Pecci Il finale in sospeso della prima stagione aveva già anticipato al pubblico che Cuori sarebbe tornato con nuove puntate, e la notizia è stata effettivamente confermata dal regista in una vecchia intervista: “Ci sono state lunghe discussioni su come finire questa storia però abbiamo pensato a un finale aperto da sempre, un finale sospeso, come nelle grandi ...