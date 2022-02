Platini non ha dubbi: “Con Allegri e Vlahovic, è la Juventus di un tempo” (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Con Allegri e Vlahovic è la Juve di un tempo”. Ne è sicuro Michel Platini, ex presidente Uefa e leggenda della società bianconera, intervenuto sulle colonne de “La Gazzetta dello Sport”. La bandiera apre l’album dei ricordi: “L’Avvocato veniva a trovarmi in barca, una volta all’anno. Faceva alzare all’alba l’equipaggio“. Poi, sul calcio di oggi, ha detto: “In Allegri rivedo il Trap; Adoro Mourinho e Guardiola; Ibrahimovic è il top ma ha 40 anni”. Tornando alla Juve, Platini ha affermato di averla vista in Champions: “E non è male“. Poi: “Questa di Allegri è la Juve storica. Storica, non vecchia. Con valori forti: un blocco concreto, unito. Una squadra che gioca in contropiede e che segna di furbizia e potenza, vedi il gol di Vlahovic. Che si fonda ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Conè la Juve di un”. Ne è sicuro Michel, ex presidente Uefa e leggenda della società bianconera, intervenuto sulle colonne de “La Gazzetta dello Sport”. La bandiera apre l’album dei ricordi: “L’Avvocato veniva a trovarmi in barca, una volta all’anno. Faceva alzare all’alba l’equipaggio“. Poi, sul calcio di oggi, ha detto: “Inrivedo il Trap; Adoro Mourinho e Guardiola; Ibrahimovic è il top ma ha 40 anni”. Tornando alla Juve,ha affermato di averla vista in Champions: “E non è male“. Poi: “Questa diè la Juve storica. Storica, non vecchia. Con valori forti: un blocco concreto, unito. Una squadra che gioca in contropiede e che segna di furbizia e potenza, vedi il gol di. Che si fonda ...

Advertising

Anna11563647 : RT @SCUtweet: #Platini a GdS ?? La #Juve di #Allegri ha valori forti come quella mia. #Agnelli disse: 'Il problema verrà dopo la BBC'; la d… - Nic67finalfine : RT @NonSoloJuve: ??”Ceferin prega di non dover mai consegnare la Champions alla Juve, ma il calcio è una storia infinita.” ??”Superlega? Non… - rubylux04 : RT @SCUtweet: #Platini a GdS ?? La #Juve di #Allegri ha valori forti come quella mia. #Agnelli disse: 'Il problema verrà dopo la BBC'; la d… - mariarosarossi8 : RT @mirkonicolino: #Platini alla #GdS: 'Rivedo la #Juve del Trap. Questa di #Allegri è la Juve storica, non vecchia. Con valori forti: un b… - giuuvee : RT @NonSoloJuve: ??”Ceferin prega di non dover mai consegnare la Champions alla Juve, ma il calcio è una storia infinita.” ??”Superlega? Non… -