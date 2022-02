Pioli: «Troppi episodi sfavorevoli, propongo di tornare alle coppie arbitrali fisse» (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo il pareggio contro l’Udinese a San Siro, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa tornando sul gol di Udogie, secondo lui viziato da un fallo di mano. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “L’episodio del goal di Udogie è stato decisivo: senza quel goal probabilmente avremmo vinto la partita. Se l’Udinese in passato ha subito dei torti non è che stasera doveva ricevere indietro dei torti. Il fallo di mano è evidente, è mano. Gli episodi sfavorevoli cominciano ad essere tanti ed è un peccato. Noi ci prendiamo le nostre responsabilità: non abbiamo fatto la nostra miglior prestazione, c’è mancato ritmo, c’è mancata intensità. Sappiamo giocare meglio e lavoreremo per farlo, ma gli episodi ci hanno penalizzato troppo. Non abbiamo avuto ritmo… Non si può giocar solo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo il pareggio contro l’Udinese a San Siro, il tecnico del Milan, Stefano, ha parlato in conferenza stampa tornando sul gol di Udogie, secondo lui viziato da un fallo di mano. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “L’o del goal di Udogie è stato decisivo: senza quel goal probabilmente avremmo vinto la partita. Se l’Udinese in passato ha subito dei torti non è che stasera doveva ricevere indietro dei torti. Il fallo di mano è evidente, è mano. Glicominciano ad essere tanti ed è un peccato. Noi ci prendiamo le nostre responsabilità: non abbiamo fatto la nostra miglior prestazione, c’è mancato ritmo, c’è mancata intensità. Sappiamo giocare meglio e lavoreremo per farlo, ma glici hanno penalizzato troppo. Non abbiamo avuto ritmo… Non si può giocar solo ...

