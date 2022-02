Per Mattarella la pace è in pericolo: “Non piegarsi alla violenza della forza” (Di sabato 26 febbraio 2022) NORCIA – Per Mattarella la pace è in pericolo. Il nostro è “un mondo che non intende veder calpestati i principi della convivenza”. Gli europei “non si piegano alla violenza della forza: oggi si tratta dell’Ucraina e domani non si sa di quali obiettivi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, parlando a Norcia. Poi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Mattarella invita alla cautela sulla pandemia Il Movimento 5 Stelle in Europa “si fa valere”, parola di Conte Discorso di fine anno 2021 Presidente Mattarella “40 anni di storia italiana”, un libro su Sergio Mattarella ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 26 febbraio 2022) NORCIA – Perlaè in. Il nostro è “un mondo che non intende veder calpestati i principiconvivenza”. Gli europei “non si piegano: oggi si tratta dell’Ucraina e domani non si sa di quali obiettivi”. Lo ha detto il presidenteRepubblica, parlando a Norcia. Poi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::invitacautela sulla pandemia Il Movimento 5 Stelle in Europa “si fa valere”, parola di Conte Discorso di fine anno 2021 Presidente“40 anni di storia italiana”, un libro su Sergio...

