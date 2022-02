Onu | “I profughi in fuga dall’Ucraina potrebbero essere 4 milioni Conseguenze umanitarie devastanti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 febbraio 2022) “Lesulle popolazioni civili saranno. Non ci sono vincitori in guerra, ma innumerevoli vite saranno fatte a pezzi”. Questo il segnale lanciato dall’Alto commissario dell’Unhcr (l’Agenzia Onu per i rifugiati), Filippo Grandi, sull’allarmante situazione che l’Ucraina sta attraversando dopo l’invasione in corso portata avanti dalla Russia. “Abbiamo già visto segnalazioni di vittime e persone – spiega l’Agenzia Onu – che hanno iniziato a fuggire dalle loro case per cercare sicurezza. Le vite e le infrastrutture civili devonoprotette e salvaguardate in ogni momento, in linea con il diritto umanitario internazionale”. L’Unhcr sta lavorando con le autorità, le Nazioni Unite e altri partner in Ucraina” affinché siano garantiti la sicurezza e l’accesso agli sforzi umanitari” e, inoltre, ...