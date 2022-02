Milan-Udinese 1-1, rossoneri frenano ancora in vetta (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il Milan pareggia 1-1 con l’Udinese nell’anticipo della 27esima giornata di Serie A e frena ancora in vetta alla classifica. I rossoneri salgono a 57 punti, con 3 lunghezze di vantaggio su Inter e Napoli. Il Diavolo ha giocato 2 gare in più dei nerazzurri e 1 in più rispetto ai partenopei. L’Udinese, con 26 punti, prova a tenersi lontana dalla zona retrocessione. Il Milan sblocca il risultato al 29? con Leao, che addomestica il cross di Tonali, si libera di un difensore con le maniere forti e insacca: 1-0. L’Udinese pareggia al 66?, quando Udogie risolve una mischia nell’area avversaria con un tocco ravvicinato: 1-1. Funweek. Leggi su funweek (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ilpareggia 1-1 con l’nell’anticipo della 27esima giornata di Serie A e frenainalla classifica. Isalgono a 57 punti, con 3 lunghezze di vantaggio su Inter e Napoli. Il Diavolo ha giocato 2 gare in più dei nerazzurri e 1 in più rispetto ai partenopei. L’, con 26 punti, prova a tenersi lontana dalla zona retrocessione. Ilsblocca il risultato al 29? con Leao, che addomestica il cross di Tonali, si libera di un difensore con le maniere forti e insacca: 1-0. L’pareggia al 66?, quando Udogie risolve una mischia nell’area avversaria con un tocco ravvicinato: 1-1. Funweek.

