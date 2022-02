(Di venerdì 25 febbraio 2022) Tendi alla perfezione in tutto quello che fai. Prendi il meglio che c'è e miglioralo ancora. Se non esiste, progettalo. Leggenda narra che questo fosse il motto dell'ingegner Henry. Una filosofia che, probabilmente, convinse pure Charles Stewart, aristocratico col pallino per le auto che, assieme a, fondò, nel 1906, il marchio automobilistico inglese di maggior prestigio in assoluto, laappunto. Che, sin dalla sua genesi, è considerata il punto più alto delsu ruote, nonché una sorta di sine qua non automobilistico tanto per i reali d'ogni dove, quanto per il jet-set internazionale. E quando si tratta di prodotti su misura, sono i clienti arabi e asiatici quelli che desiderano le personalizzazioni più sorprendenti.di fatto ...

Advertising

viaggiareonthe1 : Lusso e supercar/5 - Rolls-Royce, la summa del Bespoke - zazoomblog : Lusso e supercar-3 - Lamborghini quando il Toro è su misura - #Lusso #supercar-3 #Lamborghini - zazoomblog : Lusso e supercar-1 - Ferrari & Co altro che crisi: nel 2021 una sfilza di record - #Lusso #supercar-1 #Ferrari… - viaggiareonthe1 : Lusso e supercar/1 - Ferrari & Co, altro che crisi: nel 2021 una sfilza di record - barbaracrimaudo : RT @valerio_berruti: Il lusso corre sull'acqua e sulla strada, ecco l'hovercraft che sembra una supercar -

Ultime Notizie dalla rete : Lusso supercar

Quattroruote

Ferrucio Lamborghini , figlio di agricoltori, non era nato per diventare un produttore di. ... decise di costruire le sue auto diad alte prestazioni. Così, alla fine del 1962, la ......che gli investitori non vogliono scommettere sulle". Rimac, come altri, ha quindi dovuto diversificare fin dall'inizio e distinguersi offrendo qualcosa di diverso che i grandi nomi del...Che, sin dalla sua genesi, è considerata il punto più alto del lusso su ruote, nonché una sorta di sine qua non automobilistico tanto per i reali d’ogni dove, quanto per il jet-set internazionale. E ...L’equipaggio non sa ancora spiegarsi cosa sia successo a bordo e perché siano divampate le fiamme. Con 12 persone ancora irreperibili, si rischia una tragedia che riporta alla mente altri orribili epi ...