La Russia esclusa dall'Eurovision 2022. «Porterebbe discredito» (Di venerdì 25 febbraio 2022) Eurovision, Ucraina La Russia esclusa dall'Eurovision Song Contest 2022. Alla luce dei drammatici fatti d'attualità, l'Ebu (l'ente organizzatore dell'evento) ha deciso che alla manifestazione europea in programma a Torino nel mese di maggio non parteciperanno artisti russi. Nelle scorse ore, l'istanza di esclusione per la Russia era stata avanzata dall'Ucraina e in un primo momento l'Ebu aveva respinto tale ipotesi. Poi il provvedimento in senso opposto. Questa la posizione ufficiale dell'Ebu sull'esclusione della Russia: "La European Broadcasting Union (EBU) ha annunciato che nessun artista russo parteciperà all'Eurovision Song Contest di quest'anno. Il Comitato Esecutivo dell'EBU ha preso la decisione a seguito di una raccomandazione fatta oggi dall'organo di governo ...

