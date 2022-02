Kim Kardashian a Milano, shopping di lusso e… follie da star (Di venerdì 25 febbraio 2022) E’ Kim Kardashian la regina di questa edizione della Milano Fashion Week. L’imprenditrice, circondata dal suo esercito di truccatori, parrucchieri, assistenti e bodyguard, è arrivata in città in grande stile, per seguire le sfilate. Se agli show parigini Kim è un’abitué, non si può dire lo stesso dei défilé della MFW. Per questo motivo, e per una serie di altre esuberanze da star, la sua presenza non è passata inosservata. A Milano per Miuccia Amica di tutti i grandi nomi della moda, in questa Milano Fashion Week Kim Kardashian sembra essersi legata a un brand nello specifico: Prada. Lo si intuisce dai look sfoggiati e dal fatto che, per ora, abbia presenziato solo alla sfilata di Miuccia per l’autunno-inverno 2022. Completi in pelle, alcuni dei quali visti a gennaio sulla passerella ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) E’ Kimla regina di questa edizione dellaFashion Week. L’imprenditrice, circondata dal suo esercito di truccatori, parrucchieri, assistenti e bodyguard, è arrivata in città in grande stile, per seguire le sfilate. Se agli show parigini Kim è un’abitué, non si può dire lo stesso dei défilé della MFW. Per questo motivo, e per una serie di altre esuberanze da, la sua presenza non è passata inosservata. Aper Miuccia Amica di tutti i grandi nomi della moda, in questaFashion Week Kimsembra essersi legata a un brand nello specifico: Prada. Lo si intuisce dai look sfoggiati e dal fatto che, per ora, abbia presenziato solo alla sfilata di Miuccia per l’autunno-inverno 2022. Completi in pelle, alcuni dei quali visti a gennaio sulla passerella ...

