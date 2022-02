Inter, Marotta: «Lukaku Hakimi? Dispiace, ma ora pensiamo a noi» (Di venerdì 25 febbraio 2022) Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Genoa Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Genoa. Le sue parole: MOMENTO COMPLICATO «Chi è andato via non se la sta passando bene? Non posso essere felice del fatto che ci siano delle difficoltà per chi ha contribuito alla conquista dello scudetto. Guardiamo a loro con simpatia e pensiamo a noi, che stiamo vivendo un periodo non semplice che va superato con meno danni possibili». Lukaku «Fin qui abbiamo viaggiato con un ruolino di marcia straordinario il calo è quindi normale quando devi affrontare tante partite non solo di club ma anche delle Nazionali. Eriksen? Sono molto contento per lui, un ragazzo che ha sofferto. La Premier ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Giuseppe, ad dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Genoa Giuseppe, ad dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Genoa. Le sue parole: MOMENTO COMPLICATO «Chi è andato via non se la sta passando bene? Non posso essere felice del fatto che ci siano delle difficoltà per chi ha contribuito alla conquista dello scudetto. Guardiamo a loro con simpatia ea noi, che stiamo vivendo un periodo non semplice che va superato con meno danni possibili».«Fin qui abbiamo viaggiato con un ruolino di marcia straordinario il calo è quindi normale quando devi affrontare tante partite non solo di club ma anche delle Nazionali. Eriksen? Sono molto contento per lui, un ragazzo che ha sofferto. La Premier ...

Advertising

Inter : ?? | COMUNICATO Rinnovo triennale fino al 30 giugno 2025 per il management dell'area sportiva ?? - FBiasin : Ok, ieri l’#Inter ha perso e tocca riprendere il cammino al più presto. Diciamo anche che questo club “in dismissi… - Inter : ??? | INTERVISTA Le parole del CEO Sport nerazzurro: 'Saremo protagonisti fino in fondo, i momenti di sofferenza s… - Fantacalcio : Inter, Marotta: 'Stagione molto positiva, vogliamo vincere' - serieAnews_com : #GenoaInter, #Marotta tranquillizza: 'La scelta di Inzaghi di tenere fuori Lautaro è solo per le rotazioni' -