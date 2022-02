Incontra un piccolo tifoso | il gesto di Spalletti sta facendo il giro del web! FOTO

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Beldi Luciano, che dopo la pesante sconfitta con il Barcellona andata in scena ieri sera al Maradona di Fuorigrotta. Il mister è rimasto particolarmente sconfortato per il K.O. e l’ha dimostrato direttamente ai tifosi.Il tecnico di Certaldo, infatti, si è resto protagonista di un belnei confronti di unche indossava una maglia del Napoli. L’allenatore, appena si è reso conto che il bambino foss eun grande supporters azzurro, si è scusato per la sconfitta contro i blaugrana e ha scattato unacon lui. A raccontarlo è lo stesso padre delsupporter che rende pubblica la notizia a traverso i social. #NapoliBarcellona #ForzaNapoliSempre comunque un mister che ...