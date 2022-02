Guerra Ucraina-Russia, ufficiale l’iniziativa della FIGC contro il conflitto! (Di venerdì 25 febbraio 2022) La decisione del presidente russo Vladimir Putin di avviare un’operazione militare in Ucraina all’alba della giornata di ieri ha provocato diverse reazioni in tutto il mondo dello sport, che ha immediatamente preso le distanze dall’invasione. Serie ADal calcio al basket, fino alla Formula 1, lo sport europeo si detto è pronto a boicottare con qualsiasi mezzo possibile la presa di posizione della Russia, e dopo la UEFA anche la FIGC scenderà in campo per sostenere il suo rifiuto e il dissenso verso il conflitto. A partire dal match di questa sera in programma alle 21:00 tra Genoa e Inter infatti, tutte le partite dei campionati di calcio in Italia di questo fine settimana cominceranno con 5 minuti di ritardo per protesta contro la Guerra in ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 25 febbraio 2022) La decisione del presidente russo Vladimir Putin di avviare un’operazione militare inall’albagiornata di ieri ha provocato diverse reazioni in tutto il mondo dello sport, che ha immediatamente preso le distanze dall’invasione. Serie ADal calcio al basket, fino alla Formula 1, lo sport europeo si detto è pronto a boicottare con qualsiasi mezzo possibile la presa di posizione, e dopo la UEFA anche lascenderà in campo per sostenere il suo rifiuto e il dissenso verso il conflitto. A partire dal match di questa sera in programma alle 21:00 tra Genoa e Inter infatti, tutte le partite dei campionati di calcio in Italia di questo fine settimana cominceranno con 5 minuti di ritardo per protestalain ...

