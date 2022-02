Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini si dice sopreso che Pippo Baudo non abbia mandato un videomessaggio a Katia Ricciarelli. Ma davvero pensava che…? (Di venerdì 25 febbraio 2022) Katia Ricciarelli fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Si conclude così l’esperienza della soprano che tante ne ha fatte e tante ne ha dette, altro che “bel tacer non scritto”. Ricciarelli, una volta in studio, ha parlato di questa esperienza, della sua vita e, come nel 99% dei casi quando qualcuno la intervista (in tal caso il padrone di casa Alfonso Signorini), si è nominato Pippo Baudo. “abbiamo chiesto più volte a Pippo Baudo un saluto o un abbraccio attraverso un video ma lui non ne ha voluto sapere”, dice Signorini. E qui Ricciarelli ha uno dei guizzi più ‘giusti’ da che è entrata nella Casa: “Ma ha fatto bene“. Ecco che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022)fuori dalla Casa delVip. Si conclude così l’esperienza della soprano che tante ne ha fatte e tante ne ha dette, altro che “bel tacer non scritto”., una volta in studio, ha parlato di questa esperienza, della sua vita e, come nel 99% dei casi quando qualcuno la intervista (in tal caso il padrone di casa), si è nominato. “mo chiesto più volte aun saluto o un abbraccio attraverso un video ma lui non ne ha voluto sapere”,. E quiha uno dei guizzi più ‘giusti’ da che è entrata nella Casa: “Ma ha fatto bene“. Ecco che ...

