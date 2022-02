FIGC, scende in campo per la Pace: partite inizieranno con 5 minuti di ritardo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Iniziativa della FIGC per la Pace Il conflitto tra Russia e Ucraina riempe inevitabilmente le pagine di cronache in queste ore. Tra le tante iniziative per chiedere la Pace c’è anche quella della FIGC: tutte le partite del prossimo turno di campionato, di tutte le categorie professionistiche e dilettantistiche, in programma da oggi pomeriggio inizieranno con 5 minuti di ritardo. A riferirlo è la stessa federazione in un comunicato, eccolo: “Il calcio italiano scende in campo unito per la Pace. È questo il messaggio che la Federazione Italiana Giuoco Calcio vuole inviare in un momento così complesso per gli equilibri internazionali, decidendo di posticipare di 5 minuti il ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) Iniziativa dellaper laIl conflitto tra Russia e Ucraina riempe inevitabilmente le pagine di cronache in queste ore. Tra le tante iniziative per chiedere lac’è anche quella della: tutte ledel prossimo turno di campionato, di tutte le categorie professionistiche e dilettantistiche, in programma da oggi pomeriggiocon 5di. A riferirlo è la stessa federazione in un comunicato, eccolo: “Il calcio italianoinunito per la. È questo il messaggio che la Federazione Italiana Giuoco Calcio vuole inviare in un momento così complesso per gli equilibri internazionali, decidendo di posticipare di 5il ...

