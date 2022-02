F1, Max Verstappen: “Resta difficile valutare esattamente dove ti trovi” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Max Verstappen ha completato al quarto posto l’ultima giornata di test in quel di Barcellona, tracciato che ha accolto il primo test del Mondiale F1 2022. Il campione del mondo in carica ha registrato il quarto posto nel day-3 con 59 passaggi all’attivo ed il tempo di 1.19.756 (gomme medie/C3). L’alfiere della Red Bull ha rilasciato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Anche questa mattina è andata bene nonostante le tante bandiere rosse. Per questa ragione non siamo riusciti a completare l’intero programma di test come avevamo previsto”. Il #1 del gruppo ha continuato dicendo: Tutto ha funzionato come dai nostri piani e anche la macchina era perfetta. Oggi ho ripreso da dove avevo interrotto alla fine della prima giornata. Questo era l’obiettivo principale di questi giorni di test a Barcellona”. F1, Test Barcellona 2022: risultati e classifiche ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) Maxha completato al quarto posto l’ultima giornata di test in quel di Barcellona, tracciato che ha accolto il primo test del Mondiale F1 2022. Il campione del mondo in carica ha registrato il quarto posto nel day-3 con 59 passaggi all’attivo ed il tempo di 1.19.756 (gomme medie/C3). L’alfiere della Red Bull ha rilasciato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Anche questa mattina è andata bene nonostante le tante bandiere rosse. Per questa ragione non siamo riusciti a completare l’intero programma di test come avevamo previsto”. Il #1 del gruppo ha continuato dicendo: Tutto ha funzionato come dai nostri piani e anche la macchina era perfetta. Oggi ho ripreso daavevo interrotto alla fine della prima giornata. Questo era l’obiettivo principale di questi giorni di test a Barcellona”. F1, Test Barcellona 2022: risultati e classifiche ...

Advertising

e_cce : RT @Kurosh_74: Dopo le prese di posizione di due campioni come Sebastian Vettel e Max Verstappen, la Formula Uno ha deciso che non si corre… - RosannaMarani : RT @Kurosh_74: Dopo le prese di posizione di due campioni come Sebastian Vettel e Max Verstappen, la Formula Uno ha deciso che non si corre… - Kurosh_74 : Dopo le prese di posizione di due campioni come Sebastian Vettel e Max Verstappen, la Formula Uno ha deciso che non… - sonocancro : e comunque devo ancora abituarmi a vedere Max Verstappen #1 invece di #33 - mauritosaelemae : RT @automotorinews: ?? #RussiaUcraina, il pensiero di Sebastian #Vettel e Max #Verstappen a riguardo #F1 -