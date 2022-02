F1 | il porpoising stravolge le nuove vetture? Mattia Binotto | “Abbiamo sottovalutato il problema” Che problema è?

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 febbraio 2022) La Ferrari si è distinta nei primi due giorni di Test F1 a Barcellona e ha ottenuto riscontri decisamente confortanti in vista della nuova stagione ormai alle porte. La monoposto messa in pista dal Cavallino Rampante è parsa fin da subito molto performante, aggressiva e incisiva: i tanti giri completati senza problemi di affidabilità sul circuito del Montmelò, i notevoli riscontri cronometrici (sempre nelle posizioni di vertice della classifica dei tempi), il buon passo e le recensioni positive dei piloti fanno ben sperare. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno iniziato a prendere fiducia al volante di una vettura realizzata seguendo i dettami imposti dal nuovo regolamento e che sembra poter ottenere buoni risultati dopo le ultime stagioni decisamente buie. Agli addetti ai lavori è balzata subito agli occhi una grande novità, o meglio il ritorno di qualcosa che non si vedeva da ormai ...